Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan binada yangın
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Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan binada yangın

Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı.

19.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:44
Kağıthane'de izolasyon çalışması yapılan binada yangın

'de izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı. ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevreyi siyah dumanlar kapladı.


Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Talatpaşa mevkii E-5 karayolu kenarında izolasyon çalışması yapılan bir binada yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çevreyi siyah dumanların kapladığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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