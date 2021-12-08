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Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Kaldırımdaki vatandaşlar panikle kendini yere attı Kağıthane'de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaldırımdaki vatandaşlar panikle kendini yere attı

İSTANBUL - Kağıthane'de motosikletli 2 saldırgan, kaldırımda bekleyenler olduğu esnada işyerine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Korku dolu anlar kameralara yansırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda saldırgan yakalandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletli 2 saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki bir tekel bayi ile kıraathaneye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı esnasında kaldırımda bulunan vatandaşlar panikle kendilerini yere attı. Bazı vatandaşlar korkuyla kaçışmaya başlarken bazıları da yere yatarak kendini korumaya çalıştı.

Motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda beklediği esnada motosikletli saldırgan silahla ateş açıyor. Kaldırımdakiler ise yere yatarak korunmaya çalışıyor. Öte yandan ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırganı yakaladı.

Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de işyerine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri

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