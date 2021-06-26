Kağıthane'de işyerinden ve araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Kağıthane'de işyerinden ve araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kağıthane'de işyerinden ve araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de bir işyerinden ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de bir işyerinden ve otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kağıthane'de 7 Mayıs günü bir işyerinden 1 adet cep telefonu, 17 Mayıs günü ise, bir araç içerisinden 1 adet matkap ve malzemelerinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden A.Ç. 30 isimli şahıs, Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahıs, "Açıktan Hırsızlık" ile "Otodan Hırsızlık" suçlarından dün çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızlık anları ise, saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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