Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,
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Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,

17.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:40

Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökme sonucu 4 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

"Taştan imar edilen istinat duvarının uzun yıllar önce yapıldığı belirlenmiştir"

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışının tüm şehri olumsuz etkilediği, yağış dolayısıyla Kağıthane'deki Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde uzun yıllar önce vatandaş eliyle yapılan bir istinat duvarının çöktüğü belirtildi.

Saat 02.00 sularında meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Taştan imar edilen istinat duvarının uzun yıllar önce yapıldığı belirlenmiştir. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı duvar tabanında bulunan toprakta su basıncı oluşturarak çökmeye neden oldu. Çökme sonucu alanda park halinde bulunan 4 araç zarar gördü." ifadesine yer verildi.

Belediye ekiplerinin olayın gerçekleştiği an itibariyle bölgeye giderek ilk müdahaleyi yaptığı, güvenlik çemberine alınan yerde ekipler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı. Alınan tedbirler ve çalışmalarla bölgenin güvenli hale getirildiği kaydedildi.

Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü Çöken istinat duvarı,Hamidiye Mahallesi,Kağıthane,Rumeli Caddesi,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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