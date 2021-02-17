Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
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Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

17.02.2021 02:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:32

Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Kağıthane'de çöken istinat duvarı, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar, toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerince çöken istinat duvarının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çökme sonucu 4 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
Kağıthane'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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