KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
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KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

24.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:57

Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN / Kağıthane'de gece saatlerinde binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine çöktü.

Kamera: Hasan YILDIRIM ? Özgür EREN/ Kağıthane'de gece saatlerinde binanın istinat duvarı park halindeki minibüsün üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüs kullanılmaz hale geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Telsizler Mahallesi İpek Sokak'ta saat 03.08'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın istinat duvarı park halindeki servis minibüsünün üzerine çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar nedeniyle minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar gören minibüs olay yerinden çekildi.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İstinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarının park halindeki minibüsün üzerine çökmesi görülüyor.

KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ
KAĞITHANE'DE İSTİNAT DUVARI MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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