Kağıthane'de İstihdam Hizmet Noktası açıldı
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Kağıthane'de İstihdam Hizmet Noktası açıldı

İSTANBUL ( DHA) İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek olan İstihdam Hizmet Noktası bugün Kağıthane'de açıldı.

Kağıthane'de İstihdam Hizmet Noktası açıldı
19.06.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:48

İSTANBUL ( DHA) İş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirecek olan İstihdam Hizmet Noktası bugün Kağıthane'de açıldı. 

Kağıthane Belediyesi, İstihdam Hizmet Noktası ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı;

"Hizmet Noktası hem istihdam sağlıyor hem de işyerlerinin eleman ihtiyacını karşılıyor. İstihdam Hizmet Noktası sektör kısıtlaması olmaksızın her alandan kabul ettiği iş ve işçi bulma başvurularında herhangi bir ücret talep etmiyor. Bu noktada iş için başvuran vatandaşların özgeçmişleri, işverenlerle paylaşılıyor. Tüm sektör ve pozisyonlara uygun adaylar Kağıthane Belediyesi'ne bağlı uzman insan kaynakları ekibince ön mülakata tabi tutularak firmalara yönlendiriliyor. Aynı zamanda vatandaşlar iş arayarak zaman ve efor kaybetmek yerine, İstihdam Noktasına başvuruda bulunarak kendilerine en uygun işi de bulabiliyor."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yeni bir istihdam merkezi açtıklarını belirterek, "Geçtiğimiz dönemlerde Maharetli eller çarşısı, Millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, gibi birçok projeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de yeni bir tanesini daha açıyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum. Buradan hizmet alacak tüm gençlerimize de hayırlı gelecekler diliyorum. Bizler her zaman yanlarındayız.  Aynı zamanda gençlerimize istihdam oluşturdukları için işverenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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