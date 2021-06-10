Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER
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Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAKağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler, kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için ateş yaktı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Kağıthane'de kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler, kullanılmayan bir kamyonetin kasasında ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin kamyonun brandasına sıçraması üzerine yangın kısa sürede büyüyerek iki otomobile daha sıçradı. Yangında kamyonetten geriye demir yığını kalırken iki otomobilde de hasar oluştu.

Olay saat 05.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Taşlık Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kullanılmayan kapalı kasa kamyonetin kasasında, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin brandaya sıçraması üzerine bir anda kamyonet alev topuna döndü. Kısa sürede büyüyen alevler kapalı kasa kamyonetin hemen yanında park halinde bulunan 34 YM 8982 ve 34 NR 1176 plakalı otomobillere sıçradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

OTOMOBİLİNİ SON ANDA KURTARDI

Kamyonetin alev topuna dönmesinin ardından, park halindeki 34 NR 1176 plakalı otomobilin sahibi olay yerine gelerek otomobili yanmaktan son anda kurtardı. Olay yerinden uzaklaştırılan otomobilde hasar oluştu.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER
Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER
Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER
Son dakika haberi... İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ISINALIM DERKEN 3 ARACI ATEŞE VERDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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