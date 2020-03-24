Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı Olay yerinden görüntü Boş kovanlardan görüntü Ekiplerin çalışması Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralıİSTANBUL (AA) – Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntü Boş kovanlardan görüntü Ekiplerin çalışması Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı İSTANBUL (AA) – Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'ne 2 ayrı araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA