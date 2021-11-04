Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kağıthane'de 4 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 4 katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Demirbaş Sokak'ta tek kullanımlık medikal ürünler üreten 4 katlı iş yerinin girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken binada duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Yeşilce Mahalle Muhtarı Yalçın Vurkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske imalatı yapan iş yerinde yangın çıktığı duyumu sonrası itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiklerini iş yerinde kimsenin bulunmadığını söyledi.

Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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