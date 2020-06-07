Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
07.06.2020 03:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:14
Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA