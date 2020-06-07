Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
07.06.2020 03:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:14

Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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