KAĞITHANE'DE İŞ YERİ YANGINI, SOKAĞI DUMAN KAPLADI (1)

KAĞITHANE'DE İŞ YERİ YANGINI, SOKAĞI DUMAN KAPLADI (1)

Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

2.08.2019 16:24
KAĞITHANE'DE İŞ YERİ YANGINI, SOKAĞI DUMAN KAPLADI (1)
Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun duman sokağı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangın çıkan iş yeri
-Sokakta dumandan etkilenenler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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