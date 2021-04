Kağıthane'de iş yeri tam kapalı esnafa maddi destek

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor, bu süreçte tedbir amaçlı birçok iş yeri de kapatılıyor.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor, bu süreçte tedbir amaçlı birçok iş yeri de kapatılıyor. Kağıthane Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerleri tam kapalı olan esnafa bin lira maddi yardım yapıyor.

Kağıthane Belediyesi, ilçede tam kapalı esnaflara destek paketi açıkladı. Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine belediye bin liralık destekte bulunuyor. Destekten yararlanmak isteyen esnaflar Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeye başladı. Müracaat kabul koşulları ise; esnafın, hem kendisinin hem de işyerinin Kağıthane'de olması olarak açıklandı. Başvuruda bulunurken esnaftan istenecek belgelerse belediyenin internet sitesinde yayımlandı. Birden fazla işyeri olan esnaf sadece bir iş yeri için başvuruda bulunabilecek.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE MASKE VE 540 BİN KOLONYA DAĞITILDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, destek paketinin pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlayacağını söyledi. Pandemiyle mücadele konusunda esnafların yanlarında olduklarını belirten Başkan Öztekin; " Talepte bulunan esnaflarımızdan bugüne kadar binlerce iş yerini ekiplerimiz pandemiye karşı dezenfekte etti. Biz de ilçemizdeki her bir esnafı belirli bir program dahilinde her gün ziyaret ediyor, talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Esnaflarımızın talep ve önerileri, o cadde ve sokağa yapılacak yatırımlarımız için bize fikir veriyor. Bunun yanı sıra her bir esnafımıza maske ve kolonyadan oluşan hijyen paketlerimizden dağıtıyoruz. Bugüne kadar 5 milyonun üzerinde maske ve 540 bin kolonyayı Kağıthane'deki esnaf ve komşularımıza dağıttık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı