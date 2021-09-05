Kağıthane'de iş yeri sahibini gasp edip yaraladığı öne sürülen şüphelilerden ikisi yakalandı
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Kağıthane'de iş yeri sahibini gasp edip yaraladığı öne sürülen şüphelilerden ikisi yakalandı

Kağıthane'de iş yeri sahibini gasp edip yaraladığı öne sürülen şüphelilerden ikisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kağıthane'de internet kafe işleten bir kişiyi önce yaralayıp ardından gasp ettiği iddia edilen 7 kişiden 2'si yakalandı.

Kağıthane'de internet kafe işleten bir kişiyi önce yaralayıp ardından gasp ettiği iddia edilen 7 kişiden 2'si yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, internet kafe sahibi İ.G.'nin, 25 Ağustos günü 01.30 sıralarında iş yerine gelen 7 kişi tarafından gasp edilmek istendiği ve bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, internet kafe sahibini bacağından bıçakla yaralayan ve bin lira, 3 adet cep telefonu ve bazı bilgisayar parçalarını alarak kaçan 7 kişinin kimliklerini belirledi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iş yeri önüne gelen bir otomobilden inen 4 kişiyle yaya olarak gelen 3 kişinin, kendi iş yerinin önünde olan İ.G.'ye bir anda saldırdığı, daha sonra iş yerine girerek para ve değerli eşyaları aldıkları anlar yer alıyor.

Kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanmaları için çalışma başlatılan zanlılardan Kadir E. (27) ve Yakup I. (19) aynı gün Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

26 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen 2 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği, olaya karışan diğer şüphelilerinse yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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Kağıthane'de iş yeri sahibini gasp edip yaraladığı öne sürülen şüphelilerden ikisi yakalandı - Haberler
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