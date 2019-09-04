Kağıthane'de iş merkezinde yangın

04.09.2019 09:00

KAĞITHANE'de bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, Anayurt Sk. No: 17 de bulunan 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında yangın çıktı.Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul