Kağıthane'de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu Kağıthane'de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu Kağıthane'de bulunan bir inşaat alanında çalışma yapılması için kepçe ile getirilen sondaj makinesinin halatı kopunca, 4 katlı bir binanın en alt katına girdi.

Kağıthane'de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir inşaat alanında çalışma yapılması için kepçe ile getirilen sondaj makinesinin halatı kopunca, 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. İçeride bulunan yatak kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. O esnada markette olan kızı eve geldiğinde büyük şok yaşadı.

Olay, Kağıthane Levent Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışma yapılması üzere kepçe sondaj makinesini çekerek alana götürmek istedi. Kepçenin ucuna bağlı olan makinenin halatı koyarak, yokuş aşağı düşmeye başladı. Sokakta her hangi birinin olmaması can kaybını önlerken, makine 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. Evde bulunan yatalak kadına şans eseri yara almadan kurtuldu. O esnada markette olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kız, annesinin iyi olduğunuz görünce rahat bir nefes aldı. Daireye çarpan kepçe içeriyi savaş alanına çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA