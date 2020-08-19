Kağıthane'de iş makinesi eve çarptı Kağıthane'de kepçe tarafından taşındığı sırada halatı kopan iş makinesi bir eve çarptı.

Kağıthane'de kepçe tarafından taşındığı sırada halatı kopan iş makinesi bir eve çarptı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'ta devam eden inşaat alanındaki bir iş makinesi, kepçe yardımıyla halata bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmak istendi.

Yokuşta bulunan sokakta taşınma işlemi sırasında halatın kopması sonucu iş makinesi bir evin duvarına çarparak durdu. Evde hasar meydana geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA