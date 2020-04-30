Kağıthane'de intihara kalkışan genç hareketli dakikalar yaşattı
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Kağıthane'de intihara kalkışan genç hareketli dakikalar yaşattı

Kağıthane'de yeni infaz yasasıyla tahliye olduktan sonra iş bulamadığı için bunalıma girdiği öğrenilen genç, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kağıthane'de intihara kalkışan genç hareketli dakikalar yaşattı
30.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:24

Kağıthane'de yeni infaz yasasıyla tahliye olduktan sonra iş bulamadığı için bunalıma girdiği öğrenilen genç, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin alarma geçtiği olayda korku dolu anlar yaşatan genç, polis tarafından ikna edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yürürlüğe giren yeni infaz yasası sonrası tahliye edilen Ömer Ç., iş arayışına girdi. İş bulamayarak bunalıma giren genç inşaatın çatısına çıktı. Çatıda bir şahsın düşmeye ramak kala şekilde oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla inşaata girdi. Çatıya çıkan polis, genci konuştuktan kısa bir süre sonra ikna ederek aşağıya indirdi. Ağladığı görülen genç ambulansta kontrollerinin yapılmasının ardından polis merkezine götürüldü. Korku dolu anlar yaşatan genç kameralara yansıdı.

Öte yandan sürücülerin olay yerini izlemesi nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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