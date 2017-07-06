Kağıthane'de İlginç Kaza

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Mustafa ÖZDABAK İSTANBUL DHA



Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, iki teker üzerinde kalarak bir aracın üzerine doğru yan yattı.



Kaza, Yeşilce Mahallesi Damla Sokak üzerinde 11.00 sıralarında meydana geldi. Aracını park etmek için manevra yapan sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç bahçe duvarına çarparak iki teker üzerinde kaldı ve bir aracın üzerine doğru yan yattı.



Kazadan yara almadan kurtulan Ersin Kızıl camdan çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Ersin Kızıl, "Aracımı buraya park edecektim. Debriyaja basmadan frene bastım. Artık fren mi boşaldı. Nasıl olduysa araç bir anda devrildi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Kendimi camdan dışarı attım.O sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir şanstı" dedi.