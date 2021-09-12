Kağıthane'de iki hırsız, soygunu planlarken yakalandı - Haberler
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Kağıthane'de iki hırsız, soygunu planlarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kağıthane'de iki hırsız, soygunu planlarken yakalandı

Kağıthane'de iki şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kıza "Annenin altınları vardır.

Kağıthane'de iki şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kıza "Annenin altınları vardır. Evin anahtarını bize ver. Gelip evi soyalım" dedi. Kızın vermemesi üzerine şahıslar anahtarı ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti. Gaspçılar soygunu gerçekleştiremeden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de 25 Temmuz Pazar günü meydana gelen olayda, Nilda K.'nın sosyal medya üzerinden tanıştığı Okan ve Başar isimli iki kişi ile Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda buluştu. İkili Nilda K.'ya "Siz lüks dairede oturuyorsunuz. Annenin altınları vardır. Evin anahtarını bize ver. Gelip evi soyalım" dedi. "Annemin altınları yok. Sadece televizyon var. Gelirseniz onu görürsünüz" diyen Nilda K. evin anahtarını vermeden parktan ayrıldı.

Zorla anahtarı ve telefonu gasp ettiler

Nilda K. bir gün sonra aynı parka köpeğini gezdirmeye gitti. Okan ve Başar isimli iki kişi, yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerinden Nilda K.'nın parkta olduğunu gördü ve yanına gitti. Okan isimli kişi, Nilda K.'dan yine evin anahtarını istedi. Nilda K. anahtarı vermek istemeyince Okan isimli kişi genç kıza sarıldı ve zorla evin anahtarını aldı. Okan ve Başar isimli iki kişi; korkutmak amacıyla çakı gösterdikleri Nilda K.'nın cep telefonunu da alarak anahtarla birlikte parktan ayrıldı. Hemen eve giden Nilda K. yaşananları annesi Simge K.'ya anlattı ve Simge K. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak iki kişiden şikayetçi oldu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı ve iki şüphelinin kimlikleri sosyal medya hesaplarından tespit edildi. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan kaydı bulunan Okan P. ve Başar P., mağdur Nilda K. tarafından sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarından teşhis edildi. Başar P.'nin, sosyal medya hesabından Kağıthane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde bir paylaşım yaptığı saptandı. 18 yaşındaki Başar P. alışveriş merkezinde gözaltına alındı. 20 yaşındaki Okan P. de adresinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Haber: Kağıthane'de iki hırsız, soygunu planlarken yakalandı - Haberler
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