KAĞITHANE'DE İETT ŞOFÖRÜNE SALDIRI; OLAYDAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

-KAĞITHANE'de İETT şoförü ve oğlu saldırıya uğramıştı. Olaydan önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü ve oğlunun otobüsten inerek, araç sürücüsüne saldırdığı anlar yer alıyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde geçen hafta Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp D. ile oğlu saldırıya uğramıştı. olayla ilgili gözaltına alınan R.V., Y.K. ve H.B tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, aracından inen sürücün otobüs şoförüyle tartışıyor ve sonrasında aracına biniyor. Otobüsten inen şoför ve oğlu araca tekme ve yumruk atıyor. Şoförün oğlu aracın önüne geçtiği sırada sürücü uzaklaşıyor. Otobüs şoförünün ise aracın arkasından tekme atıyor.

Görüntü dökümü: ---------------

-Olaya ilişkin görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı