Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada
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Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde dün akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda freni boşalan İETT otobüsü önce refüje çıkmış, ardından da metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarpmış, kazada şoför hafif şekilde yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüs önce refüje çıkıyor, ardından da bariyerlere çarpıyor.

(Murat Horoz/İHA)

Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada
Son dakika haberi! Kağıthane'de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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