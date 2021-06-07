Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı
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Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Kağıthane'de metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarpan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarpan İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi'nde seyir halinde bulunan 34 TP 5934 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, metro inşaat alanının çevresindeki sac duvara çarptı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı
Kağıthane'de İETT otobüsü, metro inşaatının çevresindeki sac duvara çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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