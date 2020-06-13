Kağıthane'de hırsızların apartmana giriş anı kamerada
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Kağıthane'de hırsızların apartmana giriş anı kamerada

KAĞITHANE'DE bir apartmanındaki 3 ayrı eve girip hırsızlık yapan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Kağıthane'de hırsızların apartmana giriş anı kamerada
13.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:31

KAĞITHANE'DE bir apartmanındaki 3 ayrı eve girip hırsızlık yapan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken, şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de 21 Şubat ve 2 Haziran tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler soruşturma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, 2 Haziran'da ekipler tarafından Esenyurt'ta yakalandı.

Şüpheli Gökmen Ç. (43), Murat K. (21), K.Y.M. ve C. A., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemelerde Gökmen Ç.'nin 1, Murat K.'nin 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 3 ayrı eve kapı kilidini kırarak girdikleri ve yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat K. tutuklanırken, Gökmen Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yapmak amacıyla geldikleri apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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