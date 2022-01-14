Kağıthane'de hırsızlar yağmaladı; Çaresiz kalan güvenlik görevlisi bağırarak korkutmaya çalıştı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de bir iş yerine girerek binlerce lira değerinde sigara çalan şüphelileri güvenlik kameraları saniye saniye görüntüledi. Öte yandan sayıları 4-5 kişi olan hırsızları fark ederek durdurmaya çalışan yandaki sitenin güvenlik görevlisinin çabası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde 25 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir minibüsle iş yerine gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan sigaraları çalarak olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ HEM DURDURMAYA ÇALIŞTI HEM DE VİDEO ÇEKTİ

HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

BİR KİŞİ YAKALANDI DİĞERLERİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ