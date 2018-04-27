Kağıthane'de Helikopter Destekli Narkotik Uygulaması

Kağıthane'de 350 polisin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Nurtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona, polis helikopteri de katıldı.

Uygulamaya, asayiş ve özel harekat polisleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Birçok noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, üstleri arandı. Ayrıca araçlarda da denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamada, yaklaşık 400 şahsın GBT sorgulamasının yapıldığı, 140 aracın incelendiği öğrenildi.