KAĞITHANE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (2)
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KAĞITHANE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (2)

05.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:29
KAĞITHANE'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (2)

Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi.

Kağıthane'de bir koca, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlerleyen dakikalarda ise bir kız çocuğunun evden çıkarıldığı öğrenildi.  Ailenin yaşadığı binanın önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. İçeride dayısının olduğunu söyleyen Ömer Şimşek, "İçeride dayım var. Esenler'den çıkıp geldim. Akrabalar telefon etti geldim. 35-40 yaşında dayım. 3 tane yeğenim var ama neredeler bilmiyorum.  Durumuyla ilgili hiçbir şey söylemediler" dedi. Öte yandan polis ekiplerinin binadan koçbaşı ile çıktıkları görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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