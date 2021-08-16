KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
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KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜLKELERİNDE yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye çalışmaya gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de toplanarak iş bekliyor.

ÜLKELERİNDE yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye çalışmaya gelen göçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kağıthane'de toplanarak iş bekliyor. Yanaşan araçların yanına giderek iş için pazarlık yapan göçmenlerin kimi iş bulmanın mutluluğunu yaşarken kimi de umudunu bir başka güne taşıyor.

Yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenler, günlük işlerde çalışmak için Kağıthane Taşocağı Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde toplanıyorlar. Kaçak göçmenlerin de aralarında yer aldığı grup, günlük işlerde çalışmak için kendilerini alacak araçların yolunu gözlüyor. Yanlarına yaklaşan araçtakilerle iş ve para konusunda anlaşanlar işe giderken kalanlar da yeni işleri bekliyor.

"GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞIYORUZ"

Afganistan'dan çalışmak için dört yıl önce geldiğini söyleyen Muhammed Ekberi, "Şu an inşaatta çalışıyoruz. Pandemiden önce lokantada çalışıyordum. İş var aslında. Çalışan boş kalmaz. Çalışan için iş var. Her gün buraya geliyorum. Tanıdıklarım var. Ara sıra arıyorlar. Günlük olarak 140-150 lira alıyoruz. Bu para bize yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Çalışacağız. Afganistan'da savaştan dolayı ekonomi yok. Ekonomi düşük. O yüzden bir şey yapamıyoruz. Mecbur para göndermek zorundayız. Biz ne Türkiye'de kalmak, ne de Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Biz memleketimize gitmek istiyoruz" dedi.

"BURADA KAZANDIĞIMIZ PARALARI AİLEMİZE GÖNDERİYORUZ"

İki yıl önce çalışmak için Türkiye'ye Zabihullah Jabari ise, "Ben Afganistan'dan geldim. Burada günlük işlerde çalışıyorum. Nerede ağır iş olsun çimento, kırma işleri hep biz çalışıyoruz. Biz buraya sadece çalışmak için geldik. Afganistan'da savaş olduğu için, iş olmadığı için buraya çalışmaya geliyoruz. Bir kişi gelip burada çalışacak. Sadece kendisi için değil. Ailesi için. Bir kişi burada çalışacak ki, orada on kişi geçinecek. Biz burada kazandığımız paraları haftalık ve aylık olarak ailemize gönderiyoruz. Biz savaştan kaçmıyoruz. Bizim savaşımız ayrı bir ülkeyle olsa orada savaşırız. Şu an orada iç savaş var. Onun için savaşmaya şeyimiz yok. Başka bir ülkeyle savaş olsa Afganlar savaştan kaçmaz" diye konuştu.

KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI
KAĞITHANE'DE GÖÇMEN İŞÇİ PAZARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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