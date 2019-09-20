20.09.2019 16:58

19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile Kağıthane Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen programa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, gazi ve gazi yakınları ile bir araya geldi.



Kağıthane'de gaziler unutulmadı. Kağıthaneli gaziler Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kağıthane Kaymakamlığının organize ettiği programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Tüm gazi ve gazi yakınlarının olduğu masaları tek tek dolaşan Başkan Öztekin, gazilerle sohbet ederek anılarını dinledi. Kur-an Tilaveti ile başlayan program, yemek ve protokol konuşmaları ile devam etti.



"Gazilerimize borçluyuz"



Konuşmasında bu ülkenin gazilere çok şey borçlu olduğunu ifade eden Başkan Öztekin; "Bugün 19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile değerli gazilerimizle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aramızda birçok gazimiz var. Kimi Kore'de kimi Kıbrıs'ta kimi de 15 Temmuz gecesi bu vatan uğruna gözünü bile kırpmadan düşmanla karşı karşıya gelerek gazi olmuş. Şüphesiz ki bugün burada böyle güzel bir yemekte bir araya gelebiliyorsak bunu bizler de gazilerimize borçluyuz. Bizler aziz şehit ve gazilerimiz sayesinde bugün bu topraklarda varlığımızı sürdürüyor ve yine onların güvencesi ve onlardan aldığımız güç ile yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz "dedi.



"Sizlere çok şey borçluyuz"



Aramızdan ayrılan ve ebediyete intikal eden tüm gazi ve şehitler için rahmet dileyen Başkan Öztekin programda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm gazilere teşekkürlerini iletti. Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç'te yaptığı konuşmasında gazilere teşekkürlerini iletti. Kaymakam Göç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de sıhhat diledi. Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Göç, "Sizlere çok şey borçluyuz. Sizlere, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA