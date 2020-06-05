KAĞITHANE'DE GASP ANI KAMERADA
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KAĞITHANE'DE GASP ANI KAMERADA

Kağıthane'de sabah erken saatlerde cadde üzerinde yürüyen Ahmet Z.'ye saldıran 2 şüpheli Ahmet Z.'ye ait cep telefonu ve 400 lirayı gasp etti.

KAĞITHANE'DE GASP ANI KAMERADA
05.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:29

Kağıthane'de sabah erken saatlerde cadde üzerinde yürüyen Ahmet Z.'ye saldıran 2 şüpheli Ahmet Z.'ye ait cep telefonu ve 400 lirayı gasp etti. Şüpheliler emniyet ekiplerince kısa sürede yakalanırken, gasp anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesinde Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında yürümekte olan Ahmet Z.(38)'nin yanına gelen 2 kişi Ahmet Z.'yi darp ederek gasp etti. Ahmet Z.'yi bir otomobilin önünde darp eden şüpheliler, Ahmet Z.'nin üzerindeki cep telefonunu ve 400 lirasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Ahmet Z.'nin polise ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde şüpheliler Burak Ç.(25) ve Barış C.(22) olduğunu belirledi. Şüphelilerden Burak Ç., Talatpaşa Mahallesi Oktay Sokaktaki evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüpheli Burak Ç.'ye olay anında yanında olan Barış C.'nin nerede olduğunu sordu. Burak Ç., Barış C.'yi telefonla arayıp buluşmak istediğini söyleyerek yanına çağırabileceğini söyledi. Buluşma noktası olarak belirlenen Çağlayan Metrobüs Durağına gelen Barış C. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 300 lira ile Ahmet Z.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüpheliler Ahmet Z.'ye saldırdığı, bir otomobilin önüne düşen Ahmet Z.'yi yerdeyken de darp etmeye devam ettikleri ve ceplerini bulunan para ve cep telefonunu aldıktan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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