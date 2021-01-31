Kağıthane'de frenleri boşalan kum yüklü kamyon şarampole yuvarlandı

KAĞITHANE'de geri inmeye çalıştığı yokuşta frenleri boşalan kum yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 17.50 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Sadık Coşkun'un kullandığı kum yüklü kamyon Bahtiyar Sokak'taki yokuştan geri inerken frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon önce elektrik direğine, ardından yol kenarındaki demir bariyerleri kırarak şarampole yuvarlanıp takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Ali Uğur "Biz aşağıda kaymakamlığının önünde çalışıyoruz. Kamyonu yarım saat önce yükledik ve kamyoncuyu gönderdik. Sonra kamyonun aşağı düştüğü haber i geldi. Yaralıyı hastaneye götürdüler ama durumunu tam olarak bilmiyoruz. Ama en son gördüğümüzde ayaktaydı. Kendisi bizim kamyoncu arkadaşımız oluyor." dedi.Çevre sakini Muhammet Muayyidi, "Çocuğumla beraber aşağı inerken, bir kamyonda geri geri aşağıya doğru gelirken aşağı düştü. Kazayı görünce şoke olduk. Elektrik kablolarını da düşerken aşağı götürdü. Çocuğuma sarılıp kaçtım" diye konuştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı