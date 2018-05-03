Kağıthane'de Freni Boşalan Kamyonet 4 Araca Çarptı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA/ İstanbul DHA

Kağıthane'de bir sokakta freni boşalan kamyonet, 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. Kaza, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mikail Serçe, sokak üzerinde bir markete mal teslimi için kamyoneti yokuş aşağı park edip araçtan indi. Bu sırada araç hareket etti ve ilerlemeye başladı. Kamyonet, park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kazada otomobili hasar gören Sinan Korkut, "Sürücü markete mal indirirken kamyonetin freni boşalarak aşağıya kaymış. Şoför kamyonetin arkasından koştu; ama yetişemedi. Kamyonet park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durdu. Ölen ya da yaralana olmadı. Sadece hasar var" dedi.