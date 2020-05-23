KAĞITHANE'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI
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KAĞITHANE'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI

KAĞITHANE'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTIHaber-Kamera: Özgür EREN - Kağıthane'de kiraladığı otomobil ile ters yöne giren sürücü fren yerine gaza basınca park halindeki 3 araca çarptı.

23.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:51

KAĞITHANE'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Kağıthane'de kiraladığı otomobil ile ters yöne giren sürücü fren yerine gaza basınca park halindeki 3 araca çarptı. Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Çağlayan Mahallesi Pamuk Sokak'ta öğlen saatlerinde meydana geldi. 34 NP 2373 plakalı otomobil sürücüsü Mevlüt Ö. iddiaya göre, ters yönden girdiği sokakta fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete ve 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet 1 metre yükseklikten apartmanın bahçesine devrildi. Gürültüyü duyan sokak sakinleri kendini evlerinden dışarıya attı. Araçlarının kazaya karıştığını görenler kısa süreli şok yaşadı. Zincirleme kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

OLAYI ANLATTI

Otomobili hasar gören İbrahim Gümüş" Arkadaş ters yoldan gelmiş, duracağı yerde duramamış. Heyecan yapmış, havada yağışlıydı. Alt taraftan girince arabayı aşağıya kaydırmış. Park halindeki arabalara vurmuş. Zincirleme kaza olmuş. Ölü yaralı yok" diye konuştu.

KAĞITHANE'DE FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ 3 ARACA ÇARPTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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