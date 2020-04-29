Kâğıthane'de fırınlar denetlendi
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Kâğıthane'de fırınlar denetlendi

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırınları tek tek denetleyerek hijyen testinden geçirdi.

Kâğıthane'de fırınlar denetlendi
29.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:25

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırınları tek tek denetleyerek hijyen testinden geçirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Gönül Özalp," "Denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk görmedik" dedi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı görevlilerle pide üretimi yapan fırınları tek tek dolaştı. Zabıta önce, fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imalathanelere girerek pidelerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler fırından çıkan pideleri terazide tartıp 350 gramın altında olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin denetlediği fırınların hijyen kurallarına uyduğu ve üretilen pidelerin yeterli gramajda olduğu görüldü.

"DENETLEMELERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK GÖRMEDİK"

Denetlemelerin ardından konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi Gönül Özalp, "Genel olarak işletmelerin asgari teknik ve hijyenik koşullarına, üretim hijyenine, işletmenin fiziki şartları gibi kriterlere baktık ve şu an için bir olumsuzluk tespit etmedik. Koronavirüs (Covid-19) kapsamında maske, kıyafet, eldiven gibi önlemlere dikkat edilip edilmediğinin de kontrolünü yaptık. Bunun için ayrıca bir özen gösteriyor ve dikkat ediyoruz." dedi.

"VATANDAŞLAR KURALLARA UYUYOR"

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise "Biz korona virüsle (Covid-19) alakalı olarak burada sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledik. Vatandaşları bu bağlamda ikaz ettik ama genelde bu kurala uyulduğunu gördük. Yanı sıra fiyat ve gramaj kontrollerimizi de yaptık. " şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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