KAĞITHANE'DE FIRINA GİREN HIRSIZI SOPA İLE KOVALADILAR
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KAĞITHANE'DE FIRINA GİREN HIRSIZI SOPA İLE KOVALADILAR

02.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:53
KAĞITHANE'DE FIRINA GİREN HIRSIZI SOPA İLE KOVALADILAR

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM / -KAĞITHANE'de ekmek fırınına giren hırsız, kasayı açmaya çalışınca işyeri sahibine yakalandı.

Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM/ -KAĞITHANE'de ekmek fırınına giren hırsız, kasayı açmaya çalışınca işyeri sahibine yakalandı. Ne yapacağını bilemeyen hırsız, işyeri sahibi tarafından uyarıldıktan sonra kovuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ekmek fırınının kapısını yoklayan hırsız, yavaşça içeri girdi. Hemen kasa bölümüne yönelen hırsız, elini kasaya atınca o sırada arka tarafta olan işyeri sahibi içeri girdi. Dükkan sahibi bir kişinin kasasını açmaya çalıştığını görünce ne yapacağını şaşırdı.  Hırsızı işyerinden dışarı çıkardı. Çalışan ise eline aldığı çek çek sopası ile hırsızı kovaladı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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