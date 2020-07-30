Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı
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Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı

Kağıthane'de bir otomobil ve motosiklet, takip ettiği motosikletliye arkadan çarparak kaza yapmasına neden oldu.

Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan motosiklet kazası: 2 yaralı
30.07.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:48

Kağıthane'de bir otomobil ve motosiklet, takip ettiği motosikletliye arkadan çarparak kaza yapmasına neden oldu. Çarpma sonucu motosiklette bulunan bir kişi viyadük üzerinden boşluğa düşerek yaralandı. Kazayı yaptıran otomobil ve motosikletli şahıslar kendi motosikletini bırakarak kaza yaptıkları motosikleti alarak otomobil ile oradan uzaklaştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bomonti - Kağıthane Tüneli çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 şahıs tünel çıkışı viyadük üzerinde seyir halinde olduğu esnada arka taraftan başka bir motosiklet ve otomobil gelerek seyir halindeki motosikletlileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucunda otomobilde bulunan şüpheliler takip ettikleri motosikletlilere çarparak kaza yaptırdı.

Şüpheliler kendi motosikletlerini bırakıp kaza yapan motosikletle kaçtı

Kazanın ardından motosikletliye kaza yaptıran diğer motosikletli gençler, kendilerininkini bırakarak kaza yapan motosikleti alıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

MOTOSİKLETLİ VİYADÜKTEKİ BOŞLUKTAN DÜŞEREK YARALANDI

Otomobilin çarpması sonucu kaza yapan motosikletteki bir kişi yola savrulurken, bir kişi de viyadükteki boşlukta yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

YOLA DÜŞEN YARALI, ARKADAŞININ VİYADÜKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale ettiği esnada vatandaşlardan birisi yaralının başında güneşten korumak için şemsiye tuttu. Ekiplerin müdahalesiyle kendine gelen yaralı, arkadaşının viyadükten aşağıya düştüğünü söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri hemen viyadük altını kontrol etti. Viyadük üzerinden düşen ve yolda bulunan yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ARAÇ İLE ÇARPIYORLAR, SONRASINDA MOTOSİKLETİ ALIP KAÇIYORLAR"

Kaza sonrası olay yerine gelen bulunan Ahmet İnan, "Kazayı o an görmedim ama o esnada durdum. Çocukla konuştum bilinci yerindeydi. Kullandıkları başka bir motosikletti. Araç çarpıyor ve sonrasında bu motosikleti alıp kaçıyorlar. Muhtemelen hırsızlık. Zaten takip ediyorlar. Eğer motosiklet iyi bir marka ise bunu hep yapıyorlar. Ben de eski motorcuyum. Motosikletleri çalmak için hep böyle yaptıkları oluyor. Birisi aşağıya düştü kan revan içerisinde. Motosiklet üzerinde iki kişi vardı. Birisi aşağıya düştü ağır yaralıydı" dedi.

(Selim Bayraktar - Murat Horoz/İHA)

Kaynak: İHA

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