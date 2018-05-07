Kağıthane'de Facianın Eşiğinde Dönüldü; Kayan Beton Mikseri Eve Girdi

Kağıthane'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

BETON MİKSERİ EVİN OTURMA ODASININ DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Talatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, 34 SG 2770 Pakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför, aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağı indi. Şoförün inmesinden kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için polis merkezine götürdü.

KENDİMİ DIŞARIYA ATTIM

Ev sahibi Emir Demirci" Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan kamyon geldi, 'freni patladı herhalde' dedi. Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.