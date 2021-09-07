"KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ
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"KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Abonelerimizin dikkatine: "Kağıthane'de eşini öldürüp intihar etti" haberinde geçilen Eda Aydoğan'ın fotoğrafının kullanılmamasını rica ederiz.

Abonelerimizin dikkatine:

"Kağıthane'de eşini öldürüp intihar etti" haberinde geçilen Eda Aydoğan'ın fotoğrafının kullanılmamasını rica ederiz. Yeni fotoğraf servis edilecektir

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Ömer ÇETİNASLAN-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, KAĞITHANE'de, Abdullah Aydoğan isimli kişi, eşi Eda Aydoğan'ı silahla öldürüp, intihar etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Abdullah Aydoğan (33) eşi Eda Aydoğan'ı banyoda silahla vurdu. Abdullah Aydoğan daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Silah sesinin geldiği daireyi tespit eden polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerine, Abdullah Aydoğan ile eşi Eda Aydoğan'ı, banyoda başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Eda Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah Aydoğan ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Aydoğan da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI 

Eda Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Aydoğan'ın cenazesi, defin işlemleri tamamlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Aydoğan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 


'KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ
'KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ
'KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ
'KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ
'KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ' HABERİNDE FOTOĞRAF İPTALİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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