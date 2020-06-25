KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN DAVASI... YARGITAY BOZDU, SAVCI HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ
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KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN DAVASI... YARGITAY BOZDU, SAVCI HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ

KAĞITHANE'de 7 Aralık 2016'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi dışarıdan silah sesi duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez ateş ederek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Recep İnçke hakkındaki karar Yargıtay'da bozuldu.

KAĞITHANE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN DAVASI... YARGITAY BOZDU, SAVCI HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ
25.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:54
KAĞITHANE'de  7 Aralık 2016'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke'yi dışarıdan silah sesi duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez ateş ederek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Recep İnçke hakkındaki karar Yargıtay'da bozuldu. Bozmanın ardından görülen duruşmada savcı, sanık hakkında haksız tahrik indirimi isteyerek 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonrası konuşan ailenin avukatı "İhtiyari yorumla yargılama yapılacaksa o zaman mahkemeye de gerek yok ki. Bir hukukçu olarak çok üzgünüm çünkü sayın savcı sadece yorum yaptı." dedi.

YARGITAY KARARI BOZDU

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada tutuklu sanık Recep İnçke'ye "Tasarlayarak kasten eşini öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık İnçke avukatı aracılığıyla haksız tahrik indirimlerinin uygulanması ve kararın bozulması için Yargıtay'a başvurmuştu.  Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin aldığı kararda ise "Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, 'tasarlama' halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olduğu" belirtildi. 

TASARLAMA YOK DENDİ

Yargıtay kararında sanıkla maktulün aralarında boşanma davası olduğu, bir süredir tarafların ayrı yaşadığı ve olay günü sanığın maktulü görüşme bahanesiyle eve çağırarak 4 kez silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek cezanın tasarlayarak değil, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği vurgulandı. 

CİNAYETLERİN YARGI ELİYLE HAFİFLEŞTİRİLMESİNİ KINIYORUZDuruşma öncesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına basın açıklaması yapan Avukat Canan Sarı, adaleti sağlamak için adliyeye geldiklerini belirterek "Adaletin tesis edilebilmesi ve vicdanların huzur bulması için ilk derece mahkemesinin kararında direnmesi gerektiğine inanıyoruz. Her geçen gün bir yenisi eklenen kadına yönelik şiddette bizler ölüm vakalarını azaltmak için mücadele verirken bu cinayetlerin yargı eliyle hafifleştirilmesini kınıyoruz"dedi.Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından görülen duruşmaya tutuklu sanık Ragıp İnçke, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, maktulün annesi Caziye Ece ile ağabeyi  Hasan Ece ve taraf avukatları katıldı. Sanık İnçke'ye Yargıtay'ın bozma kararı sorulduğunda "Diyecek bir şeyim yoktur. Takdir mahkemenindir" dedi. 

YARGI YOLUYLA HAFİFLETİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZAilenin avukatı Mustafa Okuducu söz alarak "Yargıtay bozma ilamını kabul etmiyoruz. Eski kararda direnilmesini talep ediyoruzö ifadelerini kullandı. Duruşmaya KADEM adına katılan Avukat Canan Sarı ise Yargıtay bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek "Biz kadınlara yönelik şiddet içeren eylemlerin yargı yoluyla hafifletmesini kabul etmiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.  Cumhuriyet savcısı, "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ederiz" derken, sanık da "Ben daha önce kendimi ifade edemedim. Bakırköy'de tedavi gördüm, karşı tarafın iddialarını kabul etmiyorum." dedi.Ara kararını açıklayan heyet, usul ve yasaya uygun olarak Yargıtay'ın bozma ilamına oybirliğiyle uyulmasına karar verdi. Duruşmada söz alan katılan avukatı tekrar şikayetçi olduklarını ifade etti. 

SAVCI MÜTALAASINDA HAKSIZ TAHRİK DEDİCumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Maktulün sanığa olan sadakat yükümlülüğü ihlal ettiği hususu ispatlanmasa dahi bunun aksinin de şüphesiz bir şekilde ispatlanamadığı, küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte sanığın 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep olunur" dedi. 

DURUŞMA ERTELENDİTutuuklu sanık da mütalaayı kabul etmediğini söyledi.  Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

BÖYLE BİR MÜTALAAYI MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ GÖRÜYORUM

Duruşmanın ardından basın açıklamasını yapan katılan avukatı Mustafa  Okuducu ise "Ortada olmayan iddialarla bir kimsenin cezalandırılmasını istemek ya da dosyayı farklı bir yöne kanalize etmeye çalışmak hukuka uygun bir tavır değil. Bu dosyada olmayan ve olması da muhtemel olmayan, Yargıtay denetiminden geçmiş bir dosyada bugün tahrik maddesinin uygulanması talep edildi. Üstelik bir delil olmadığı halde yorum yoluyla indirim talep edildi. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Neticede bir delil varsa bu delil ortaya koyulur ve tartışılır mahkeme de bir cezalandırmaya veya beraat verir. Ancak bugün böyle bir uygulamayla karşılaşmadık.  Biz bugün tamamen ihtiyari bir yorumla karşılaştık. İhtiyarı yorumla yargılama yapılacaksa o zaman mahkemeye de gerek yok ki. Bir hukukçu olarak çok üzgünüm çünkü sayın savcı sadece yorum yaptı. Böyle bir mütalaayı da meslek hayatımda ilk kez görüyorum. Bugün bir yorumla tahrik maddesinin uygulanması istendi, ben aile adına da yargılama adına da çok üzgünüm" şeklinde konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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