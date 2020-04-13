Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldüİSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına İstanbul Kağıthane'de de uyuldu.

Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağına İstanbul Kağıthane'de de uyuldu. Vatandaşların yasak kapsamında sıkıntı yaşamaması için fırınlar açık olurken, ekmekler servis arabalarıyla vatandaşın sokağına kadar götürüldü. Vatandaşların bazıları pencerelerden sepet sarkıtarak, bazıları ise evlerinin önüne çıkarak ekmeklerini aldı.

Uygulama Kağıthane Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri vatandaşların ekmek alırken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda yönlendirici oldu. Ayrıca ekiplerce sokak hayvanları için de mahallelerde köşe başlarına mama bırakıldı.

Kaynak: DHA