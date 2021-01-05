Kağıthane'de ekipler ağaçların sağlığı için sahada
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Kağıthane'de ekipler ağaçların sağlığı için sahada

05.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:16
Kağıthane'de ekipler ağaçların sağlığı için sahada

Kağıthane'de ağaçların sağlığı için belediye ekipleri tarafından ağaçları budama işlemleri başlatıldı.

Kağıthane'de ağaçların sağlığı için belediye ekipleri tarafından ağaçları budama işlemleri başlatıldı. Budama işlemi için konusunda uzman özel bir ekip oluşturduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çalışmalar sayesinde bitkilerin gelişimi hızlanacak. Çiçeklenmeyi, meyve miktarını ve kalitesini artırmada yardımcı olacak. Yanı sıra ağaçlarımız bahar aylarında daha güzel bir görünüm kazanacak" dedi.

Ağaçların daha sağlıklı yetişmesinin yanı sıra peyzaj ve güvenlik amacıyla Kağıthane'de belediye ekipleri tarafından geçen yıl kasım ayında başlatılan ağaç budama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Vatandaşın talep etmesi halinde belediye ekipleri evlerin bahçelerindeki ağaçları da ücretsiz şekilde buduyor. Ekiplerce, bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların uzaklaştırılması için bakım budamaları, bitkinin iyi bir görünüm kazanması yani peyzaj değerini artırmak için şekil budamaları ile dalların yaya ve araçların görüş alanını engellemesini önlemek amaçlı güvenlik budamaları yapılıyor.


Kağıthane'de ekipler ağaçların sağlığı için sahada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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