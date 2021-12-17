Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 71 şişe kaçak içki ele geçirilirdi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de oto tamir dükkanında kaçak alkol imal edip, araçla satışını yapan şahıs gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ise 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kağıthane'de bir oto tamir dükkanında kaçak alkol imal edip araçla sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Abdurrahman Boztaş'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'taki kahvehane önünde görülen araçta arama yaptı. Aramada, 1 boş içki şişesi bulunurken, şüphelinin üst aramasında ise sürekli çalar vaziyette cep telefonu ve çok sayıda asma kilit anahtarı bulundu.

Yaralamadan da sabıkası olduğu ortaya çıkan şüpheli Boztaş'ın alınan ifadesi doğrultusunda, aynı mahallede bulunan Çınarlı Sokak'taki oto tamir atölyesine düzenlenen baskında çeşitli marka ve türlerde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi. Bir belge veya ruhsatın tespit edilememesi üzerine iş yeri, olay yerine gelen Kağıthane Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - İSTANBUL

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