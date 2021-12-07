Kağıthane'de 'duvar delme'li dolandırıcılık

İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de saatini 60 bin dolara satışa çıkaran inşaatçı işadamı, bir grup tarafından "Duvar delme" yöntemiyle dolandırıldı. Şüphelilerin pazarlık sırasında çelik kasaya koydukları saati, arkadan açtıkları delikten çaldıkları tespit edildi. Polis yaptığı operasyonda biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına alırken, çalınan saat sahibine teslim edildi.

İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesinin izlediği yöntem deneyimli polisleri bile şaşırttı. İstanbul'da işadamı Oğuzhan U. "A. P." marka saatini 59 bin 500 dolar değer biçerek internet üzerinden satışa çıkardı. Bir süre sonra Oğuzhan U.'yu telefonla arayan bir kişi ciddi müşteri olduğunu Çağlayan'da bulunan bürosunda saati görmek istediğini söyledi. Mağdur Oğuzhan U. satışa çıkardığı saatini de alarak verilen adrese gitti.

Saatin fiyatı konusunda yaşanan pazarlık sırasında şüpheliler, saati çelik bir kasaya koyarak "Pazarlık bitene kadar burada kalsın" dedi. Saatinin gözünün önündeki çelik kasaya konması Oğuzhan U.'yu şüphelendirmedi. Bu sırada ilk anda ofiste bulunan şüpheliler birer birer oradan ayrılmaya başladı.

Son olarak mağdur Oğuzhan U. ile tek başına ofiste kalan şüpheli gelen bir telefon üzerine "Ufak bir işim var. Hemen geliyorum." diyerek dışarı çıktı. Uzun süre geçmesine rağmen kimsenin geri gelmemesi üzerine Oğuzhan U. yerinden kalkarak kilitlenmeyen çelik kasayı açtığında büyük bir şok yaşadı.

Oğuzhan U., kasanın arkasında bulunan duvarın ve kasanın arkasının delik olduğunu gördü. Şüphelilerin arka tarafından saati çalındığını anlayan Oğuzhan U. hemen polise haber verdi.

5 KİŞİ YAKALANDI