Kağıthane'de durdurulan şüpheli polis arama yaparken kaçtı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de durdurulan bir şüpheli, polisin arama yaptığı sırada koşarak hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi Ergün Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçtaki 3 kişi ile yoldan geçen bir kişiye kimliklerini sordu. Şüphelilerin üst araması da yapıldı. Bu sırada şüphelilerden biri hızla koşarak kaçtı. Bir polis de peşinden koştu ancak şüpheli kayıplara karıştı.