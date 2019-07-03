Kağıthane'de durdurulan otomobilin bagajından cephanelik çıktı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 4 tabanca ve 3 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran Çarşamba akşamı bir otomobilin bagajında silah ve mühimmatların bulunduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Takibe alınan otomobil, Çağlayan'da polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaja ve çeşitli yerlere yerleştirilmiş 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Hakan Ö. (25), Doğukan Ö.(26), Ayhan S. ile Zeyat Ö. ve Mustafa G. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 4'ü aynı gün savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakılırken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeyat Ö. ise 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Otomobilde ele geçirilen silah ve mühimmatlara ise el konuldu.

Kaynak: İHA