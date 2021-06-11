Kağıthane'de devrilen çakıl yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
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Kağıthane'de devrilen çakıl yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Kağıthane'de devrilen çakıl yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Kağıthane'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kağıthane'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edirne istikametinde seyir halinde olan Erdinç S. (43) idaresindeki 34 ZA 9446 plakalı çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasdal Kavşağı Hamidiye mevkisinde devrildi.

Kazada, araçta bulunan çakılın yola savrulması sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Erdinç S, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan hafriyat kamyonu, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yola savrulan çakılın temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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