Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası'nda tüm illerde eş zamanlı tatbikatlar yapıldı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nca 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası'nda tüm illerde eş zamanlı tatbikatlar yapıldı. Kağıthane'de de afetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat ve etkinlikler düzenlendi.

Kağıthane'deki tatbikatlar da tüm ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yapıldı. Öğrenciler deprem anında tahliye kurallarını (Çök, kapan, tutun) tatbikatta deneyimleyerek öğrendi. Kağıthane Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikata Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Mustafa Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Dilekçi de katıldı.

Bir diğer etkinlikse Kağıthane Meydanı'nda yapıldı. Meydan'da deprem farkındalığı oluşturmak için açılan fotoğraf sergisine katılım yoğundu. Ziyaretçilere çorba ikramında bulunulurken ayrıca Kızılay tarafından alanda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

TEDİRGİN OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLMAMIZ LAZIM

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili; "Göreve gelir gelmez önce vatandaşlarımızın yaşam alanlarını, evlerini güvenli hale getirdik. Can ve mallarını korumak için ilçemizdeki yüksek riskli yapıları bir bir yıkarak yerlerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliği ile yenisini inşa ediyoruz. Bu kapsamda 300'ün üzerinde bina ve 5 okulu dönüştürüyoruz. Tedirgin olmamak için tedbirli olmamız lazım. Bu nedenle afet ve acil durum gerektiren durumlarla etkin mücadele için Afet Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Son yaşadığımız yoğun kar yağışında da burayı etkin bir şekilde kullandık" diye konuştu.


Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

Kağıthane'de deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Deprem Haftası, Kağıthane, Tatbikat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title