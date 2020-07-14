KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti. Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh(40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA