KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı.

KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
14.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:49

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldürdüğü iddia edilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti. Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh(40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve Batsukh ile aynı evde yaşayan kadın arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G.'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü Güncel
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş 3. Sayfa
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi Güncel
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler saat 15'e çevrildi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi Magazin
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Alışveriş merkezinde görüntülenen Ricardo Quaresma, 390 bin TL harcadı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
İBB Kanal İstanbul planlarına itiraz etti! İmamoğlu dilekçeyi bizzat teslim etti
İBB Kanal İstanbul planlarına itiraz etti! İmamoğlu dilekçeyi bizzat teslim etti
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Hande Yener Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ali Palabıyık Serdar Gürler
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: KAĞITHANE'DE DEHŞET; SEVGİLİSİNİ 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 15:17:41. #1.15#
title