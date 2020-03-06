KAĞITHANE'DE DEHŞET; KARISI, KIZI VE ESNAF KOMŞUSUNU TABANCAYLA VURDU

06.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:24

KAĞITHANE'de, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle, oturduğu binanın girişinde esnaflık yapan bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra eve giderek karısı ve kızını vurdu. Saldırgan olayın ardından sokakta havaya ateş açtıktan sonra taksiye binerek kaçtı. Babası tarafından kafasından vurulan kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta saat 12.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilini sokağa park ettikten sonra evine doğru yürüyen Şevket Ç., oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı işyeri önünde görünce yanına gitti. Şevket Ç., herhangi bir şey söylemeden belinden çıkardığı tabancayla Yarar'a ateş etti. Bülent Yarar, bir kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanarak yere yığılırken, Şevket Ç., binanın birinci katındaki evine çıktı. Şevket Ç., burada da kızı Selin'in kafasına bir el ateş ederken, kendisini engellemeye çalışan karısı Yeter'i de karnından ve sırtından yaraladı. Olayın ardından sokağa çıkan Şevket Ç., silah seslerini duyarak dışarı çıkan komşuları korkutmak için havaya birkaç el ateş ettikten sonra bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevre esnafın ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne Yeter ile kızı Selin (18), ambulansla, Bülent Yarar ise bir otomobille çevre hastanelere kaldırıldı. Babası tarafından kafasından vurulan Selin Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayı duyup evin önüne gelen aile yakınları ağlayarak, baygınlık geçirdi. Çevredekiler aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Polis saldırıdan sonra kaçan Şevket Ç.'nin yakalanması için çalışmalara başladı.Silah seslerini duyarak dışarı çıktığını belirten sokak sakinlerinden Atilla Karamustafa "Ben dışarıya çıktığımda birisi yerde yatıyordu. Vurulmuştu. Kimin vurduğunu görmedim. Vurulanı bir arabaya atıp gittiler. Genç bir kızımız vurulmuş onu da ambulans aldı götürdü. Benim üzüldüğüm şey, böyle şeylerin olması. İnşallah rabbim yaralılara şifa versin" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Sağlık ekiplerinden detay görüntü-Polis ekiplerinden detay görüntü-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü-Koltuk Döşeme dükkanından detay görüntü-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü-Vurulan kişilerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi-Atilla Karamustafa ile röportaj

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA