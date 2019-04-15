Kağıthane'de Damadını Sokak Ortasında Böyle Öldürdü

KAĞITHANE'de, Mesut Toptaş, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için geldiği kayınpederinin evi önünde vurularak öldürüldü. Aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından vurulduğu öğrenilen Mesut Toptaş'ın cenazesi hastane morgunu kaldırılırken, kayınpederi Cemil M., ise polis tarafından aranıyor. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mesut Toptaş'ın sokak üzerinde dururken yukarı doğru baktığı, bu sırada elinde silah bulunan kayınpederin koşarak yanına geldiği görülüyor. Kayın pederin yaklaştığı damadına silahla ateş ettiği kameraya yansıyor. - İstanbul

Kaynak: DHA